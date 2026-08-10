Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Sındırgı Depremi'nin yıl dönümünde hemşehrilerini yalnız bırakmadı.

BALIKESİR (İGFA) - Depremin büyük hasar verdiği ilçede yaraların bir an önce sarılması için ilk andan itibaren tüm imkanları seferber ettiklerini söyleyen Akın, 'Sındırgılı hemşehrilerimin her zaman yanındayız. Birlik ve beraberlik içerisinde bugünleri atlatacağız. İlçemizi daha dirençli hale getirmek için altyapı ve üstyapı çalışmalarımız kesintisiz devam edecek.' dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, geçtiğimiz yıl yaşanan Sındırgı Depremlerinin yıl dönümünde ilçeyi ziyaret etti. Depremin olduğu ilk andan itibaren bölgeye ulaşan ve hemşehrilerini yalnız bırakmayan Akın, depremlerin yıl dönümünde yine bölgedeydi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Sındırgı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen hayra Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, CHP Sındırgı İlçe Başkanı Turan Akdoğan, muhtarlar, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı. Lokma hayrına katılarak hemşehrilerini yalnız bırakmayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, depremin büyük hasar verdiği ilçede yaraları sarmak için tüm imkanları seferber ettiklerini, bu süreçte kimseyi yalnız bırakmadıklarını ve asla da yalnız bırakmayacaklarını söyledi.