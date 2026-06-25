Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Konserleri kapsamında sahne alan Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Pop Orkestrası, müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

MANİSA (İGFA) - Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı organizasyonuyla Yeni Han'da gerçekleştirilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gecede sahne alan solistler Aslı Karaalp ve Erman Susar, pop müziğin en sevilen eserlerinden oluşan geniş bir repertuvarla dinleyicilerin karşısına çıktı.

Yaz akşamına şarkılarıyla renk katan ikiliye, meydanı dolduran sanatseverler de hep bir ağızdan eşlik etti. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte, orkestranın ve solistlerin yüksek enerjili performansı Manisalılardan büyük alkış aldı.