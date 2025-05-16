Trafik kazası zararları ve ölüm ve yaralanmalarla ortaya çıkan sağlık sorunları artarken, İçişleri Bakanlığı, trafik kazalarını azaltmayı amaçlayan kapsamlı bir eylem planını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunmaya hazırlanıyor. Trafik yönetmeliğinde önemli değişiklikler içeren taslak, özellikle sürücü belgelerinde yaşa bağlı yeni düzenlemeler ve cezaların caydırıcılığını artırmayı hedefliyor.

Avrupa Birliği’nin 75 yaş üzeri sürücülere şartlı ehliyet uygulamasından ilham alan düzenleme, Türkiye’de de yaşlı sürücülerin trafikteki güvenliğini mercek altına alıyor.

Varolan mevcut sistemde, 65 yaşını geçen sürücüler ehliyet yenilemek için her 3 yılda bir, 80 yaş üzerindekiler ise 2 yılda bir sağlık muayenesinden geçiyor. Ancak son yıllarda yaşlı sürücülerin karıştığı kazaların artması, yeni kısıtlamaları gündeme getirdi.

Bakanlığa yakın kaynaklar, 65 yaş üstü sürücüler için sağlık muayenesinin 2 yıla, 80 yaş üzerindekiler içinse yılda bire indirilebileceğini belirtiyor. Bu sayede refleks kaybı, görme veya işitme sorunları gibi yaşa bağlı risklerin önüne geçilmesi planlanıyor.

CAYDIRICI OLACAK CEZALAR GELİYOR

Eylem planı, trafik ihlallerine uygulanan para ve idari cezaların etkinliğini artırmayı da amaçlıyor. Hız sınırını aşma, alkollü araç kullanma gibi ihlallerde cezaların daha ağır hale getirilmesi bekleniyor. Ayrıca, trafikte güvenliği tehdit eden davranışlara yönelik denetimlerin sıkılaşacağı belirtiliyor.

Avrupa’daki bazı tartışmaların aksine, Türkiye’de belirli bir yaşın üzerindeki sürücülerin ehliyetlerinin tamamen askıya alınması planlanmıyor. Her yaştan sürücü, sağlık şartlarını karşıladığı sürece ehliyetini kullanabilecek. Ancak, normalde 10 yılda bir yenilenen ehliyetler, 65 yaş üstü için 2 yıl, 80 yaş üstü içinse 1 yıl geçerli olacak.

TBMM SÜRECİ BAŞLIYOR

İçişleri Bakanlığı'nın eylem planını mayıs ayı içinde TBMM’ye sunması bekleniyor. Taslak, önce komisyonlarda görüşülecek, ardından Genel Kurul’da oylanacak. Kabul edilmesi halinde, düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunulacak ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Uzmanlar, yeni düzenlemelerin trafik güvenliğini artıracağını, özellikle yaşlı sürücülerin sağlık kontrollerinin sıkılaşmasının kazaları azaltabileceğini ifade ediyor. Öte yandan, düzenlemenin uygulama aşamasında sürücülerin bilinçlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor. Eylem planının, trafik kurallarına uyumu artırarak daha güvenli yollar yaratması hedefleniyor.