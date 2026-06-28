Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Kadir İnanır, 26 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 77 yaşında yaşamını yitirdi. Usta sanatçı için İstanbul'daki Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen anma töreni, sanat dünyasını ve sevenlerini bir araya getirdi.

Törene İnanır'ın ailesi, yakın dostları, sanat camiasından çok sayıda isim ve hayranları katıldı. Programda, sanatçının uzun yıllara yayılan kariyerini anlatan görüntüler izletilirken, salonda zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Katılımcılar, alkışlarla usta oyuncuya son görevlerini yerine getirdi.

Anma töreninde konuşan Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural, usta sanatçının yalnızca sinema dünyasının değil, toplumun da önemli bir değeri olduğunu vurguladı. Kural, İnanır'ın halkla kurduğu güçlü bağa dikkat çekerek, onun yaşamı boyunca savunduğu değerlerin yaşatılmasının kendileri için büyük bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Duygusal anların yaşandığı konuşmasında Kural, "Kadir İnanır halkın dostudur. Herkesin ağabeyidir, dayısıdır, babasıdır, oğludur. Vasiyetin sorumluluğumuzdur. Bir gün mutlaka sevgilim..." sözleriyle salondakileri derinden etkiledi.

Harbiye'deki anma programının ardından düzenlenen cenaze töreni sonrası Kadir İnanır, sevenlerinin duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Usta oyuncunun naaşı, Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yarım asrı aşan sanat yaşamında sayısız film ve diziye imza atan Kadir İnanır, özellikle "Tatar Ramazan", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Dila Hanım" ve "Yılanların Öcü" gibi yapımlardaki unutulmaz performanslarıyla Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Sanatı, duruşu ve toplumsal duyarlılığıyla geniş kitlelerin sevgisini kazanan İnanır, ardında unutulmaz eserler ve güçlü bir kültürel miras bıraktı.