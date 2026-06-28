Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli çocuklar için Demetevler Parkı içerisinde 'Başkent Oyun Dünyası'nı hizmete açtı.

ANKARA (İGFA) - Çocuklara güvenli, eğlenceli ve renkli bir oyun ortamı sunan merkez; tamamen çocuk sağlığına uygun malzemelerle tasarlandı. Ayrıca, merkezde hijyenin en üst seviyede sağlanması amacıyla seans aralarında 30'ar dakikalık sürelerde dezenfekte ediliyor.

3-10 yaş arasındaki çocukların haftada bir kez ücretsiz olarak yararlanabilecekleri 'Başkent Oyun Dünyası' için veliler, pazartesi günü hariç, randevularını oyunparki.ankara.bel.tr adresi üzerinden oluşturabilir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Çocuk Dostu Başkent' uygulamalarına bir yenisini ekledi.

Başkentli çocukların güvenli, sağlıklı ve eğlenceli ortamlarda vakit geçirmeleri için çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Demetevler Parkı içerisinde 'Başkent Oyun Dünyası'nı hizmete açtı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Demetevler Düğün Salonu'nun alt katında hizmete açılan merkez, 3-10 yaş arasındaki Başkentli çocuklara hem eğlenceli hem de güvenli bir oyun alanı sunuyor.

Deneyimli personellerin çocuklara eşlik ettiği merkezde; çocukların Hayal Gücü Atölyesi, Zekâ Oyunları Dünyası, Sosyalleşme Köşesi olmak üzere 3 alan yer alıyor.

Hijyen standartlarıyla da dikkat çeken oyun alanı; her oyun seansının ardından 30 dakika boyunca dezenfekte ediliyor.