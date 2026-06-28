SAKARYA (İGFA) -Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 33'üncü İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında yaptığı konuşmada, istişarenin parti politikalarının şekillenmesindeki önemine vurgu yaparak, 'Çeyrek asırda Cumhuriyet tarihinde başka hiçbir hükümete nasip olmayan büyük bir başarı hikâyesine imza attık' dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 33'üncü İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış programına katıldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen toplantının kapanışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki gün süren toplantıda parti politikaları, gelecek hedefleri ve stratejik vizyon üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldığını ifade etti.

İstişare mekanizmasının AK Parti'nin siyasi anlayışında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Erdoğan, toplantıya katılarak fikir, tespit, eleştiri ve önerileriyle katkı sunan partililere teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 25 yıllık siyasi geçmişine değinerek, 'Bu aziz millet bizlere 25 sene önce kutsal bir emanet yüklemişti. Bu millet bize yüreğini, kalbini, gönlünü ve hayallerini emanet etmişti. Allah'a hamdolsun, o emanete bugüne kadar gölge düşürmedik.' ifadelerini kullandı.

AK Parti olarak çeyrek asırda önemli bir başarı hikâyesi ortaya koyduklarını söyleyen Erdoğan, bu süreçte milletle kurulan gönül bağının ve istişare kültürünün büyük rol oynadığını kaydetti.

Toplantıda parti politikaları oturumlarında kurumsal hafıza ile geleceğe yönelik hedeflerin ayrıntılı şekilde ele alındığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Türkiye'ye yön verecek politika ve fikir üretme kapasitesini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 33'üncü İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın parti, ülke ve millet için hayırlı olması temennisinde bulundu.

AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Kapanışı https://t.co/2MnU50N3WK — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 28, 2026