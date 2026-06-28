Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nün sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda binlerce sentetik ecza ve ecstasy hap ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 18 şüpheli tutuklandı.

KONYA (İGFA) - Konya İl Emniyet Müdürlüğü, il merkezinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yürütülen planlı çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen paranın ele geçirildiğini açıkladı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 15 bin 783 sentetik ecza hapı, 17 bin 843 ecstasy hapı, 8 captagon hapı ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar paraya da el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

???? ZEHİR TACİRLERİNE DARBE!



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce il merkezinde sokak satıcılarına yönelik yürütülen planlı çalışmalar kapsamında;



???? 15.783 adet sentetik ecza hap,

???? 17.843 adet ecstasy hap,

????8 adet captagon hap,

çeşitli miktarlarda uyuşturucu: pic.twitter.com/a8RnHc8cdQ Balıkesir'de 4,0 büyüklüğünde deprem İçeriği Görüntüle June 28, 2026