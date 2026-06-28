Bursa Valiliği, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında görev yerleri değişen kaymakamlar için veda programı düzenledi. Vali Erol Ayyıldız, Bursa'ya hizmet eden kaymakamlara teşekkür ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.

BURSA (İGFA) - Bursa Valiliği, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi doğrultusunda görev yerleri değişen ilçe kaymakamları onuruna veda programı gerçekleştirdi.

Programa katılan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, görev süreleri boyunca Bursa'ya sundukları hizmetlerden dolayı kaymakamlara teşekkür etti. Veda programında, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna ile Büyükorhan Kaymakamı Yunus Emre Sakızcı'ya özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür edildi.

Görev yeri değişen kaymakamlara hitaben konuşma yapan Vali Ayyıldız, yeni görev yerlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak meslek hayatlarında başarılar diledi. Vali Ayyıldız ayrıca, kamu görevleri boyunca kaymakamlara destek veren ailelerine de sağlık, huzur ve mutluluk temennilerini iletti.