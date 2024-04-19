Bilet Dükkanı, 23 Nisan'ı çocuklar için unutulmaz kılmak, onların mutluluğuna ve gelişimine katkı sağlamak adına eğlence ve botanik parklarıyla dolu rota önerileri hazırladı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel gün, çocuk haklarını ve değerlerini vurgulamak açısından büyük bir anlam taşıyor. Çocuklar, 23 Nisan'da özgürce eğlenirken aynı zamanda ülkelerini ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirme umudunu da taşıyacaklar.

Çocuklarınızla birlikte geçireceğiniz eğlenceli ve öğretici bir 23 Nisan için Bilet Dükkanı'nın rota önerilerini keşfedin!

Üstelik 23 Nisan’ın Salı gününe gelmesi nedeniyle sadece 1 gün alarak 4 günlük bir tatil ile şehir dışı rotalarını da değerlendirebilirsiniz.

Vialand Tema Parkı

İstanbul'un Eyüp ilçesinde yer alan Vialand, çocukların ve ailelerin keyifli vakit geçirebileceği dev bir eğlence parkı. Parkta heyecan verici roller coaster'lar, su parkı, eğlenceli oyun alanları ve gösteriler bulunuyor. Çocuklar için özel olarak tasarlanmış interaktif etkinlikler ve sürprizler minik kalpleri fazlasıyla heyecanlandıracak.

Florya İstanbul Akvaryumu

Florya'daki İstanbul Akvaryumu, çocukları deniz dünyasının büyüleyici atmosferiyle tanıştırıyor. Burada renkli balıklar, egzotik deniz yaratıkları, dev deniz kaplumbağaları ve köpek balıkları gibi birçok deniz canlısını görebilecekler. Ayrıca akvaryumun, çocuklar için özel etkinlikleri de bulunuyor. 23 Nisan’da çocuklar akvaryumda hem eğlenecek hem de deniz altı dünyasını öğrenecek.

Kocaeli Ormanya

Çocuklar için eğlence dolu bir gün geçirebilecekleri birçok aktivite sunan harika bir destinasyon. Ormanya’da çocuklar, hayvanat bahçesi, mesire alanı, kamp alanı, orman köyü, doğa okulu, sergi salonu, sportif olta balıkçılığı, kuş gözlem alanı, yaban hayatı kurtarma ve rehabilitasyon merkezi, atlı binicilik ve doğa parkurları gibi birbirinden farklı deneyimleri keşfedebilirler. Kocaeli Ormanya'daki çocuk hayvanat bahçesi alanında ise 67 türden toplamda 766 hayvan bulunuyor. Burada çocuklarınızla birlikte doğayla iç içe, eğlenceli ve öğretici bir gün geçirebilirsiniz.

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı

Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi, çocuklar için unutulmaz bir 23 Nisan deneyimi sunan ve en çok tercih edilen destinasyonlar arasında yer alıyor. Hayvanat bahçesi, zengin biyolojik çeşitliliğiyle biliniyor ve çocuklara doğal yaşamı keşfetme fırsatı veriyor. Çocuklar burada farklı türlerden hayvanları yakından gözlemleyebilir ve doğayla iç içe keyifli bir gün geçirebilirler. Aynı zamanda hayvanat bahçesinde düzenlenen özel etkinlikler ve eğitici programlar çocukların öğrenme deneyimini daha da zenginleştirecek. Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi, çocukların doğa sevgisini ve hayvanları koruma bilincini geliştirmelerine yardımcı olurken, keyifli ve eğlenceli bir 23 Nisan kutlaması yaşamalarını sağlayacak.

İstanbul Oyuncak Müzesi

İstanbul Oyuncak Müzesi, şair ve yazar Sunay Akın'ın kendi koleksiyonunu sergilediği, birbirinden farklı dönemlere ait olan bebekleri, arabaları, figürleri ve animasyon karakterlerini görebileceğiniz eğlenceli bir müze. Bu müze, her yaş grubundan çocuklara ve yetişkinlere hitap eden bir kültürel miras alanı aslında. Müze, 1800'lerin başından günümüze kadar gelmiş birçok oyuncağı yakından inceleme fırsatı tanıyor.

Miniatürk

Miniatürk İstanbul, yıllardır hem yerli hem de yabancı turistlerin büyük ilgisini çeken bir alan. Herkesin keyifle gezebileceği bu müze, Türkiye'nin ve Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli eserlerini gerçeği ile birebir aynı olan maketlerle ziyaretçilerine sunuyor. 23 Nisan gibi özel günler için de harika bir tercih olan Miniatürk, yurtiçi eserlerin yanı sıra Osmanlı Dönemi'nde yapılmış yurtdışındaki eserleri de sergiliyor. Miniatürk, çocuklar için tam bir "Oyun Dünyası" olarak da tanımlanabiliyor. Çünkü çocuklar, bu küçük dünyada büyük heyecanlar yaşayarak tarihin büyüleyici dünyasını keşfediyorlar.

Masal Müzesi

İstanbul'un Kartal ilçesinde 2017 yılında ziyarete açılan Masal Müzesi, Sunay Akın'ın danışmanlığında kurulan ve özellikle çocuklar için tasarlanmış bir müze. Müze, çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen bir tasarıma sahip. Türk ve Dünya Masallarına ait kitaplar ve oyuncaklar müzenin içini renklendiriyor. Ayrıca, müzenin bahçesi de oldukça etkileyici ve hareketli. Bahçede masallarda geçen karakterlerin heykelleri bulunuyor veziyaretin çocuklar için daha eğlenceli ve keyifli olmasını sağlıyor. Masal Müzesi, çocukların hayal güçlerini ve okuma sevgilerini geliştirecek, keyifli bir ziyaret deneyimi sunuyor.

Ankara: Gençlik Parkı

Ankara'nın merkezinde yer alan Gençlik Parkı, 23 Nisan gibi özel günlerde çocuklar için harika etkinlikler sunuyor. Parkta lunapark, çocuk oyun alanları, göletler ve piknik alanları bulunuyor. Çocuklar bu parkta, açık hava tiyatrosunda düzenlenen şovlar ve aktiviteler ile birlikte unutulmaz bir gün geçirebilecekler.

Antalya: Minicity Antalya

Antalya'nın eğlence dolu parklarından biri olan Minicity, çocuklara hem eğlenceli hem de eğitici bir deneyim sunuyor. Park içinde minyatür şehirler, tarihi yapılar ve interaktif müzeler bulunuyor. Çocuklar tarih ve kültür hakkında eğlenerek öğrenirken, oyun alanları ve aktivitelerle de keyifli bir deneyim yaşayabilirler.

İzmir: İzmir Doğal Yaşam Parkı

İzmir'in güzelliklerinden biri olan Doğal Yaşam Parkı, bu özel günde çocukların doğayla iç içe vakit geçirebileceği harika bir seçenek. Parkta yüzlerce türden hayvan, yürüyüş ve bisiklet yolları, macera parkuru ve piknik alanları bulunuyor. Çocuklar burada hem doğayı keşfederken hem de hayvanlarla etkileşimde bulunarak eğlenceli bir gün geçirebilecekler.

Eskişehir: Sazova Parkı

Eskişehir'deki Sazova Parkı, çocuklar için harika bir eğlence ve öğrenme alanı sunuyor. Park içinde minyatür tren, masal kalesi, çocuk oyun alanları ve müzeler bulunuyor. Ayrıca parkta düzenlenen çeşitli etkinlikler ve gösteriler düzenleniyor ve çocukların Sazova Parkı’nın eğlenceli dünyasına dahil olması sağlanıyor.

Bilet Dükkanı özel günlerde birbirinden çeşitli keyif dolu rota önerileri sunmaya devam ediyor. 23 Nisan’da müzeler, eğlence ve botanik parklarıyla dolu bu rotalar çocukların gelişimlerine katkı sağlarken aynı zamanda ailece keyifli anlar yaşamanızı sağlayacak.