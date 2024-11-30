İnegöl Belediyesi ile AHİD iş birliğinde düzenlenen Aile Okulunun yedinci hafta programında Eğitimci İsmail Güler İnegöllülerle buluştu. Güler, “Toplumun Çekirdeği Aile” konulu seminerde anlatımlarda bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi’nin Aile Hayatı İyileştirme Derneği (AHİD) iş birliğinde düzenlediği “Aile Okulu” eğitimleri devam ediyor. Her yıl onlarca genç çiftin katılarak sağlam temelli evliliklere adım attığı organizasyon kapsamında bu yıl 8 hafta boyunca farklı konu ve konuklarla; toplumun temelini oluşturan ailenin önemi, mutlu ve huzurlu aile olabilmenin yöntemleri, çocuk yetiştirmenin püf noktaları gibi çeşitli eğitim ve seminerleri gerçekleştiriliyor.

Aile Okulunun 7’nci haftasında, 29 Kasım Cuma akşamı Eğitimci İsmail Güler Sani Konukoğlu Konferans Salonunda “Toplumun Çekirdeği Aile” konulu seminerde İnegöllülerle bir araya geldi. Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, AHİD Başkanı Naci Köseoğlu ve vatandaşların katıldığı seminerde anlatımlarda bulunan Güler, toplum inşasında ailenin önemine dikkat çeken bir konuşma yaptı. Her mutlu hanenin mutlu bireyler demek olduğunu ifade eden İsmail Güler’e seminer sonunda gecenin anısına hediye takdimi gerçekleştirdi.