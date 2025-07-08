Milli Eğitim Bakanlığı, Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı; eğitim ve uygulama merkezleri, tiyatro salonları ve pansiyonlar için yeni düzenlemeler getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği’nde önemli değişikliklere gitti. Değişiklikler, eğitim kurumlarının yapısı, açılışı, kapanışı ve fiziki standartlarını kapsıyor.

Yönetmelikte, “hizmetiçi eğitim enstitüsü” ibaresi “eğitim ve uygulama merkezi” olarak güncellendi.

Eğitim ve uygulama merkezleri ile ölçme değerlendirme merkezleri, ilgili genel müdürlüklerin veya Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı’nın önerisiyle Bakanlıkça açılıp kapatılacak.

Deprem yönetmeliği referansı, 2018 tarihli Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne çevrildi.

“İlkokul” ifadeleri “ilköğretim kurumu” olarak revize edilirken, Güzel Sanatlar Liseleri'nde tiyatro alanı açılması için en az 100 metrekarelik, profesyonel ses-ışık ekipmanlı, akustik düzenlemeli salon ve 30 metrekarelik 3 prova odası ile 1 aynalı oda şartı getirildi. Öğrenci pansiyonlarında, ihtiyaç halinde öğrenci başına 10 metreküp alanla 3-15 kişilik yatak odaları düzenlenebilecek. Ayrıca, ilköğretim kurumları dışındaki ana sınıfları için “eğitim ve öğretimi” ibaresi eklendi.

Değişiklikler, 8 Temmuz 2025 itibariyle yürürlüğe girerken, hükümleri Milli Eğitim Bakanı yürütülecek.