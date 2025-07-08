Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ferizli mahalleleri arasında her gün çok sayıda sürücünün bağlantı yolu olarak kullandığı Seyifler-Gölkent grup yolunu genişleterek sil baştan yeniliyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehre güçlü bir ulaşım ağı inşa etmek için durmadan, yorulmadan, 7 gün 24 saat mesai harcıyor.

FERİZLİ’NİN EN ÖNEMLİ HATLARINDAN BİRİ

Son olarak ise Ferizli ilçe merkezi ve kuzeydeki mahalleleri birbirine bağlayan, bölge trafiği için hayati öneme sahip Seyifler-Gölkent Grup Yolu’nda işlem başladı.

Bölgede kritik bir bağlantı görevi gören, her gün yüzlerce sürücünün kullandığı ve zamanla yetersiz kalan yol sil baştan yenileniyor.

6 METREDEN 9 METREYE, 20 BİN TON SICAK ASFALT

6 metre olan yolun genişliği 9 metreye çıkarılıyor. Ulaşım hattı, 16 bin metreküp dolgu çalışması ve sonrasında 20 bin ton sıcak asfalt uygulamasından sonra yepyeni bir güzergaha dönüşecek.

Ferizli’yi kuzey mahallelerle ve şehir merkezi hattına bağlayan yola ayrıca bin 500 metre yaya yolu inşa edilecek. Bu işlemlerden sonra grup yol güvenli, konforlu hale gelecek. Çalışma en çok bölgedeki tarımsal faaliyetlere katkı sunacak.