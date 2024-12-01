EGİAD’ın en önemli sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan, meslek yüksekokulu öğrencisi gençlerin iş hayatına hazırlanmasını sağlayan Hayat Okulu Projesi düzenlenen sertifika töreni ile bu yılki mezunlarını verdi. Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksek Okulu, Ege Üniversitesi, Demokrasi Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Bakırçay Üniversitesi, Kavram Meslek Yüksek Okulu, Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, Türk Hava Kurumu Üniversitesi İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu olmak üzere; İzmir'deki 8 üniversiteden 100'ü aşkın meslek yüksekokulu öğrencisini ağırlayan proje sayesinde gençler, iş hayatındaki önemli başlıklarda yeni donanımlara sahip olma şansını yakalamış oldu.

Proje, Genç İşsizlik İçin Cansuyu

Gençlerin ülke geleceğinde söz sahibi en önemli bireyler olduklarını dikkate alan ve 5 haftalık eğitimle kapılarını gençlere aralayan EGİAD, yeni mezunlarıyla genç istihdamında somut bir projeye daha imza attı. Bugüne kadar bin 500 öğrencinin kariyer planlamasına dokunan iş örgütü, genç işsizliğe de cansuyu oluşturdu. Ülkemizdeki genç işsizliğine ve toplumsal krizlerin önüne geçmek için gençlerin elinden tutulmasının önemine işaret eden EGİAD, bu kapsamda yine toplumsal bir yaraya da dikkat çekmiş oldu. Projenin son ayağını ise, öğrencilere EGİAD üyelerine ait kurumlarda staj imkânının yaratılması oluşturdu.

NEET- Ev Genci Sorununa Somut Çözüm

Hayat Okulu Programı, başarılı MYO öğrencilerinin iş hayatına hazırlığında destek olmak, iş insanlarıyla tanışmalarına imkân vermek, interaktif eğitim ve çalışmalarla iş hayatında ihtiyaç duydukları sosyal yetkinlikler kazandırmak, üniversite programında edindikleri teknik yeterlilikleri sosyal gelişim ile birleştirip istihdam edilmelerine destek olmak hedefiyle faaliyet göstermekte. Kamuoyunda "Ev Genci" olarak da ifade edilen Ne Eğitimde Ne de İstihdamda Olan (NEET) Gençler sorununa yönelik çözüm üretmek üzere EGİAD öncülüğünde ve çatısı altında gerçekleşen etkinlik, Neet sorununa da somut olarak çözüm üretmesiyle dikkat çekmekte.

Birbirinden Değerli Konuşmacılar Örnek Oldu

Teknik açıdan yüksek yeteneklere sahip Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin, sosyal yetkinliklerini güçlendirerek iş hayatında tercih edilir eleman haline gelmelerini amaçlayan dernek, İzmir’deki üniversitelere bağlı Meslek Yüksek Okulları’ndan seçilen 100’ün üzerinde başarılı gencin kariyer planlamasına destek oldu. Dernek Merkezi’nde gerçekleşen sertifika töreninde “İş Dünyasından Tecrübe Paylaşımları” gerçekleşerek, gençlerin kariyer planlamalarına örnek olacak hikayeler paylaşıldı.

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer’in moderatörlüğünde, Yönetim Kurulu Üyeleri İlker Erdiliballı, Hakan Barbak ve İş Geliştirme Komisyonu Başkanı İsmail Girginoğlu başarı hikayelerini ve iş yaşamında yaptıkları hataları paylaştı.

Rekaberlik Vurgusu

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, genç neslin kendileri için büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, genç işsizlik rakamlarını düşürebilmek adına küçük de olsa bir katkı yaratmayı hedeflediklerini dile getirdi. Gençlere başarı tüyoları da veren Yelkenbiçer, “Genellikle, başarı alıştığımızın dışında bir yerde bulunur. Hayatımızı daha iyi bir hale getirmek istiyorsak, alışılmadık yerlere yani konfor alanımızın dışına gitmeliyiz. Konfor alanımız, bizi rahat ettiren, güvende hissettiğimiz ve rutin davranışlar sergilediğimiz bir yerdir. Ancak, bu alandan uzaklaşmak, gelişmek ve büyümek için önemlidir” dedi. Rekaberlik vurgusuna da değinen Yelkenbiçer, “İyi bir gelecek inşa etmek için birbirimizle ve doğayla uyum içinde, ortak amaçlar doğrultusunda çalışmalıyız. Bu yolculukta her birimizin rolü, sadece kendi başarımızı değil, hepimizin refahını gözetmek olmalıdır. Rekaberlik, yalnızca iş dünyasına değil, tüm toplumsal yapıya yön verecek ve geleceğimizi şekillendirecek anahtar niteliğinde, bunu da göz ardı etmemeliyiz” dedi.

Hile Hurda Yoksa Başarıyı Yakalarsınız

EGİAD Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Barbak ise sıfırdan kurduğu işletmesinin büyüme hikayesini paylaştı. Gençlere tavsiyelerde bulunan Barbak, “Biz hikayelerimizi anlattık, bunlardan dersler çıkaracak olan sizlersiniz. Sonuç olarak bu yolculukta değişkenlerden birini çıkartırsanız bambaşka bir yola çıkıyorsunuz. Buradan birçok kişinin girişimci olabileceğine inanıyorum. Hata yapmaktan korkmayın, mükemmel olmak zorunda değilsiniz. Amatörlüğünüzü kaybetmeden kurumsal yolda ilerleyiniz. Unutmayın ki çalıştığınız kişiye, müşteriye kendisini özel hissettirdiğinizde, dürüst davrandığınızda sadakatini de kazanmış oluyorsunuz. İş hayatında her adımın karşılığı para değil. Hile hurda yoksa günün birinde başarıyı mutlaka yakalarsınız” dedi.

Bardağı Dolu Tarafından Görün

Yönetim Kurulu Üyesi İlker Erdiliballı ise, herkesin sevdiği işi yapması gerektiğini belirterek, “Her ağaç kendi meyvesinden tanınır. Kendi değerinizin farkında olun. Tek bir olumsuzluğa odaklanmayın, bardağı dolu tarafından görün. Eksiklerinizin farkında olun, onları bir sepete koyun ve yolunuza devam edin. Olumsuz noktaya takılıp kalmayın. Siz sürekli fedakârlık edip karşı taraf sürekli kâr ediyorsa bu noktada zarar ediyorsunuz demektir. Bu dengeleri iyi kurmanız gerekir. Çalışın, ne kadar çok çalışırsanız, o kadar iyi noktalara gelirsiniz.” dedi.

Tecrübe Edinebileceğiniz Yerlerde Çalışın

İş Geliştirme Komisyonu Başkanı İsmail Girginoğlu ise, Üniversite hayatı boyunca partime işlerde çalıştığını vurgulayarak, “Çok çalışmak, farklı işlere yönelmek hayatımı değiştirdi. Ege Bölgesi’nde ilk 5 firma statüsüne ulaştık. Öğrenmeye de devam ediyoruz. Tecrübe Zamanla kazanılan çok keyifli bir şey. Tecrübe edinebileceğiniz yerlerde çalışın” dedi.

EGİAD ile ilgili süreçlerine de değinen konuşmacılar, nüfusun geçmediği, çalışma ve başarıyla gelen üyelerin STK’nın en önemli gücü olduğunu belirttiler.