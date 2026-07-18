﻿Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 2026 yılının ilk yarısında maliyet baskısı ve küresel talepteki dalgalanmalara rağmen üretim kabiliyeti, kalite anlayışı, tasarım gücü ve değişen pazar koşullarına uyum yeteneği sayesinde ihracatını korumayı başararak 459 milyon dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırdı.

İZMİR (İGFA) - Sektör ikinci yarıda UR-GE projeleri, sektörel ticaret heyetleri, milli katılım fuarları ve tasarım yarışmalarıyla ihracatta yeni pazar ve katma değer odaklı büyümeyi hedefliyor.

Sektörün ihracat performansını ve bu süreçte gerçekleştirdikleri faaliyetleri 'EİB 2026 Yılı İlk Yarı Değerlendirme Toplantısı'nda paylaşan Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, '2026 yılının ilk yarısını, küresel ticaretteki belirsizliklerin ve üretim maliyetlerindeki artışların ihracatçılarımız üzerindeki etkisini sürdürdüğü bir dönem olarak geride bıraktık. Yılın ilk altı ayında, Türkiye geneli ihracat 136 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ege Bölgesi'nden gerçekleştirilen ihracat ise 9,5 milyar dolar seviyesinde kaydedildi. Birliğimiz 6 aylık ihracatı 459 milyon dolar oldu. Tüm zorluklara rağmen 2025 yılındaki ihracat seviyemizi korumayı başardık.' dedi.

Başkan Gürle, 'Alt sektörlerimiz itibarıyla kâğıt ve kâğıt mamulleri ihracatımız 266 milyon dolar, mobilya ihracatımız 94 milyon dolar, odun dışı orman ürünleri ihracatımız ise 81 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. İhracatında Türkiye lideri olduğumuz odundışı orman ürünleri sektöründe yüzde 34'lük ihracat başarısına imza attık. Özellikle kekik, defne, tıbbi ve aromatik bitkilerde güçlü tedarikçi kimliğimizi pekiştirdik. Ortaya çıkan tabloyu değerlendirirken yalnızca ihracat rakamlarına değil, ihracatçılarımızın içinde bulunduğu koşullara da bakmamız gerekiyor. Döviz kurundaki gelişmelerin hammadde, enerji, işçilik ve finansman maliyetlerindeki artışın gerisinde kalması, firmalarımızın dış pazarlardaki fiyat rekabetini zorlaştırmaktadır.' diye konuştu.