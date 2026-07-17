Türkiye'de sanayi, inşaat ile ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 artarak 15 milyon 970 bin 105'e yükseldi. Aylık bazda ise ücretli çalışan sayısı yüzde 0,1 geriledi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin Ücretli Çalışan İstatistikleri'ni yayımladı. Veriler, yıllık bazda istihdamda sınırlı artışın sürdüğünü, aylık bazda ise özellikle sanayi ve inşaat sektörlerindeki düşüşün toplam ücretli çalışan sayısını aşağı çektiğini ortaya koydu.

Buna göre, sanayi, inşaat ile ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 artarak 15 milyon 892 bin 187'den 15 milyon 970 bin 105 kişiye yükseldi.

Sektörel bazda değerlendirildiğinde, ücretli çalışan sayısı yıllık bazda sanayi sektöründe yüzde 3,2 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 1,2, ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 2,3 artış gösterdi.

Öte yandan, ücretli çalışan sayısı aylık bazda yüzde 0,1 azaldı. Mayıs ayında bir önceki aya göre sanayi sektöründe ücretli çalışan sayısı yüzde 0,1, inşaat sektöründe yüzde 1,2 gerilerken, ticaret-hizmet sektöründe ise değişim yaşanmadı.