Konut satışları Haziran'da yüzde 15,8 arttı, ipotekli satışlarda güçlü yükseldi. Edirne'de Haziran ayında 579 konut, Tekirdağ'da 3.354 konut, Kırklareli'de 443 konut satıldı.

MEHMET AYTAÇ

EDİRNE (İGFA) - Türkiye genelinde konut satışları, Haziran 2026'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak 129 bin 979'a yükseldi. İlk el satışlar yüzde 23,1, ikinci el satışlar ise yüzde 12,5 artış gösterirken, ipotekli konut satışlarındaki yüzde 72,1'lik yükseliş dikkat çekti.

Haziran ayında gerçekleştirilen 129 bin 979 konut satışının 43 bin 406'sını ilk el, 86 bin 573'ünü ise ikinci el satışlar oluşturdu. Toplam satışlar içinde ilk el konutların payı yüzde 33,4, ikinci el konutların payı ise yüzde 66,6 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk altı aylık döneminde ise toplam konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 azalarak 699 bin 516 oldu. Bu dönemde ilk el satışlar yüzde 0,8 artışla 221 bin 487'ye yükselirken, ikinci el satışlar yüzde 4,8 düşüşle 478 bin 29 olarak kaydedildi.

İPOTEKLİ SATIŞLARDA YÜZDE 72,1 ARTIŞ

Haziran ayında ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72,1 artarak 25 bin 993'e ulaştı. Diğer satış türleri ise yüzde 7,1 artışla 103 bin 986 olarak gerçekleşti. Böylece ipotekli satışların toplam satışlar içindeki payı yüzde 20'ye yükselirken, diğer satışların payı yüzde 80 oldu.

Ocak-Haziran döneminde ipotekli satışlar yüzde 32,2 artışla 142 bin 794'e çıkarken, diğer satışlar yüzde 9,3 azalarak 556 bin 722 olarak gerçekleşti.

ARINDIRILMIŞ VERİLER FARKLI TABLO ORTAYA KOYDU

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre Haziran ayında ilk el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5, ikinci el satışlar ise yüzde 8,6 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış aylık verilere göre ise bir önceki aya kıyasla ilk el konut satışları yüzde 2,3, ikinci el satışları ise yüzde 0,9 arttı.

YABANCILARA SATIŞ 2 BİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

Yabancılara yapılan konut satışları Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 2 bin 15 oldu. Bu satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,6 olarak hesaplandı.

Ocak-Haziran döneminde ise yabancılara yapılan satışlar yüzde 9,2 azalarak 9 bin 83'e geriledi.

Haziran ayında yabancılara en fazla konut satışı 381 adetle Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Rusya'yı 170'er konutla Ukrayna ve İran vatandaşları izledi.

Türkiye genelinde iş yeri satışları Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 artarak 16 bin 565 oldu.

İlk el iş yeri satışları yüzde 30,8 artışla 5 bin 126'ya, ikinci el satışlar ise yüzde 14,6 artışla 11 bin 439'a yükseldi.

İpotekli iş yeri satışları yüzde 86,7 gibi güçlü bir artışla 745'e çıkarken, diğer satışlar yüzde 17,2 artarak 15 bin 820 olarak gerçekleşti.

Buna karşın yılın ilk altı ayında iş yeri satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 azalarak 85 bin 528'e geriledi. Aynı dönemde ipotekli iş yeri satışları yüzde 66,6 artış gösterirken, diğer satış türlerinde düşüş sürdü.

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre Haziran ayında ilk el iş yeri satışları yıllık bazda yüzde 4,9 artarken, ikinci el satışlar yüzde 6,6 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış aylık verilere göre ise ilk el iş yeri satışları yüzde 4,0, ikinci el satışları ise yüzde 1,4 artış kaydetti.