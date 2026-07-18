İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Enerji AŞ, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planları (SECAP) ile Türkiye'nin iklim nötr geleceğine yön vermeye devam ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - Yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadele kapasitesini güçlendiren İstanbul Enerji, Edirne'den Ardahan'a uzanan geniş bir coğrafyada yürüttüğü çalışmalarla kentlerin sürdürülebilir dönüşümüne öncülük ediyor.

İklim krizinin etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildiği günümüzde, yerel yönetimlerin enerji ve iklim politikalarını bilimsel veriler ışığında planlaması büyük önem taşıyor. Bu kapsamda İstanbul Enerji tarafından hazırlanan SECAP çalışmaları, belediyelerin sera gazı emisyonlarını ortaya koyarken, iklim değişikliğine karşı kırılganlıklarını analiz ediyor ve uygulanabilir azaltım ile uyum stratejileri geliştiriyor.

Türkiye'nin Dört Bir Yanında SECAP Dönüşümü

İstanbul Enerji, Türkiye genelinde yerel yönetimlere sunduğu SECAP hizmetleriyle şehirlerin enerji ve iklim politikalarını bütüncül, ölçülebilir ve uygulanabilir bir zemine taşıyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İzmir, Ardahan, Çorlu, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Adalar, Beşiktaş, Sarıyer, Silivri, Bayrampaşa, Kartal, Çatalca, Küçükçekmece, Şişli, Hopa, Zonguldak, Mudanya, Avcılar, Eyüpsultan, Ortahisar, Denizli, Akseki, Fındıklı ve Tuzla belediyesi başta olmak üzere 30'a aşkın yerel yönetimle çalışmalar yürütülmektedir.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen bu çalışmalar, yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadelede ortak bir vizyon etrafında buluşmasına katkı sağlarken şehirlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmaları için güçlü bir yol haritası oluşturuyor.