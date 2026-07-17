FIAT, tasarımıyla olduğu kadar kullanışlı yapısı ve çoklu şarj seçenekleriyle şehir yaşamına mükemmel bir uyum sağlayan 500e'nin Giorgio Armani Collector's Edition versiyonunu yeniden Türkiye'de satışa sundu.

BURSA (İGFA) - İtalyan otomotiv devi FIAT, tasarımıyla olduğu kadar kullanışlı yapısı ve çoklu şarj seçenekleriyle şehir yaşamına uyum sağlayan modeli 500e'nin Giorgio Armani Collector's Edition versiyonunu yeniden Türkiye'de satışa sundu.

İtalyan zarafetini ve sürdürülebilir mobilite anlayışını yansıtan özel seri, sınırlı adetlerle FIAT showroomlarında yerini alıyor. Verde Scuro (Koyu Yeşil) ve Grej (Gri-Bej) olmak üzere iki özel renk seçeneğiyle sunulan model, 2.249.900 TL tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatıyla koleksiyonerler, tasarım, moda ve lüks tutkunları ile buluşmaya hazırlanıyor.

TASARIM VE MÜHENDİSLİK YENİDEN BULUŞUYOR

Elektrifikasyon sürecini iki temel ilkeye dayandıran FIAT, elektrikli otomobil konseptini yeniden tanımlarken bunu güzellik merceğinden hayata geçirme formülünü kullanıyor. Böylece elektrikli sürüş sadece heyecan verici ve çekici olmakla kalmıyor, aynı zamanda etik açıdan da doğru bir seçim olarak öne çıkıyor. Böylece her araç daha sürdürülebilir bir dünya yönünde bakış açısında bir değişim yaratıyor. FIAT'ın Torino'daki Mirafiori Fabrikası'nda üretilen otomobil, bir ulaşım aracından çok daha fazlasını; Giorgio Armani'nin ustalığının zirvesini ve FIAT Centro Stile'ın rafine sanatçılığını yansıtan imza niteliği taşıyor.

İki ünlü İtalyan markanın bu yeni hamlesi ile ortaklık dikkat çekici bir canlanmayla yeniden güçlerini birleştirirken; Armani ve FIAT ekibinin aylarca süren yoğun çalışması sonucunda ortaya çıkan proje, her iki markanın özünü tek bir şaheserde bir araya getirmeyi amaçlıyor. Sonuç olarak, haute couture koleksiyonlarında görülen titizlik ve üstün kalite anlayışıyla şekillendirilen 500e Giorgio Armani Collector's Edition, gerçek anlamda bir 'Collector's Edition' olarak ortaya çıkıyor.

ŞEHİR YAŞAMINA UYGUN ELEKTRİKLİ MOBİLİTE

Sınıfının en teknolojik otomobillerinden olan 500e Giorgio Armani Collector's Edition, tam LED Infinity Design farlar ve modern estetiği vurgulayan zarif cam tavan gibi yenilikçi özellikleriyle dikkat çekiyor. Versiyonda ayrıca üst düzey bir deneyim sunan JBL ses sistemi, 7 inç TFT ekran, DAB radyo ve kesintisiz bağlantı için kablosuz CarPlay/Android Auto desteğine sahip 10,25 inç dokunmatik navigasyon sistemi öne çıkıyor. 500e Giorgio Armani Collector's Edition'ın kaputun altında 87 kW ve 118 HP güç üreten bir elektromotor yer alıyor. Böylece WLTP döngüsüne göre 320 kilometreye varan menzile ulaşılıyor. En güncel ADAS sistemleri ve Seviye 2 sürüş destek sistemiyle donatılan model; işlevselliğin yanında, güvenli bir sürüş deneyimi sağlıyor.

Türkiye'de sınırlı adetle satışa sunulan Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition, 2.249.900 TL anahtar teslim fiyatı ile satın alınabiliyor.