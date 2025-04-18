Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün ihracat başarısı ödüllerle taçlandı.İZMİR (İGFA) - Su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatçıları 2026 yılı sektör hedefi olan Türkiye geneli 4.3 milyar dolar, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği de 2 milyar dolar hedefine adım adım ilerliyor. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, 2024 yılı ihracat şampiyonları için düzenlediği “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”ni 2024 yılı mali genel kurul toplantısında gerçekleştirdi.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Bedri Girit,"2024 yılında Türkiye genelinde 261 milyar dolarlık ihracat performansı sergilendi. Bunun 36 milyar doları tarım sektörüne ait. Sektörümüzün ihracatı ise 3 milyar 863 milyon dolar. Özellikle iki kalemde oldukça güzel bir performans sergiledik: Su ürünleri sektöründe geçen yıl 2 milyar dolarlık kritik sınırı aşmış bulunuyoruz. Kanatlı sektöründe, et ve yumurtayı birleştirdiğimizde ise 1 milyar doların üzerinde ihracat söz konusu. Yaklaşık 400 milyon dolarlık süt ve 32 milyon dolarlık bal ihracatımız da mevcut. Türkiye genelinde sektörümüzün iştigal konusundaki ihracatın birim fiyatı ortalama 3,15 dolar. Ancak bizim Birliğimizin birim fiyatı 4,13 dolar civarında. Yani Türkiye genelinden daha iyi durumdayız. Ayrıca, Türkiye genelindeki ihracatın yüzde 45’i Ege İhracatçı Birliklerinden yapılıyor. Su ürünleri ihracatının yüzde 68’i Bölgemizden yapılıyor. Daha sürdürülebilir ve birim fiyatı yüksek ihracat yapmamız gerekiyor" dedi.

2025 YILI DAHA AĞIR VE ZOR BİR YIL OLACAK

Başkan Girit, “Yumurta, süt tozunda ve tereyağında gibi ürünlerde uygulanan yasaklar ve kotalar bizi fazlasıyla etkiliyor. Finansal sorunlarımız var. Dövizin, enflasyonla paralel gitmesini talep ediyoruz. Bu noktada hem devlete hem de firmalara sorumluluk düşüyor. Sektörün nitelikli ihracat hedefi doğrultusunda ortak bir vizyonla hareket etmesi gerekiyor. Türkiye için 2025’te yüzde 2,7’lik bir büyüme beklense de bizim ihracat yaptığımız gelişmiş ülkelerde büyüme oranı sadece yüzde 1,8. Bu nedenle 2025 yılı daha ağır ve zor bir yıl olacak. Ülke algısını yükseltecek hamleler yapmalıyız, firmalarımız da bu paralelde hareket etmeli. ABD pazarına yönelik yürüttüğümüz TURQUALITY Projemiz 6’ıncı yılına giriyor. Japonya’ya yaptığımız ziyarette bir üniversiteyle anlaşma sağladık. Bu kapsamda Eylül ayından itibaren Türk yemeklerinin teorik ve pratik sunumları yapılacak. 2026 yılı sektör hedefimiz olan Türkiye geneli 4.3 milyar dolar, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz olarak da 2 milyar dolar hedefimize adım adım ilerlemekteyiz.” diye konuştu.

Ödül almaya hak kazanan firmalar adına, Ege Orman Vakfına yapılan bağış ile toplam 500 adet fidan Manisa Yunt Dağı Mevkii’ne dikilerek, ihracatçılar adına bir hatıra korusu oluşturuldu.