Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), “Faiz İstatistikleri” yayınının kapsamını genişleterek “Faiz ve Kâr Payı İstatistikleri” başlığı altında yeni serilerle yayımlamaya başladı.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası “Faiz İstatistikleri” yayınının kapsamı genişletilerek yeni serilerle birlikte “Faiz ve Kâr Payı İstatistikleri” başlığı altında yayımlamaya başladı.

Yeni istatistik serilerinde Katılım Bankaları Kredi ve Katılma Hesabı Kâr Oranları, Finansman Şirketleri ve Bankalar Aylık Stok Kredi Faiz Oranları, Tasarruf ve Ticari Mevduat Faiz Oranları ile Fiilen Uygulanan En Yüksek İşletme Kredisi Faiz Oranı yer aldı.

Merkez Bankası, yeni istatistiklerin finansal şeffaflığı artırmayı hedeflediğini belirtti.

Bankadan yapılan açıklamada ayrıca “Katılım Bankaları Kâr Payı İstatistikleri” başlıklı bir blog yazısını da Merkezin Güncesi’nde yayımladı.

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