Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 2024’te Çin’e ihracatı yüzde 54 artırarak 465 milyon dolara ulaştırdı; 3 yılda 1 milyar dolar hedefiyle Çin’deki fuarlara katılıyor.İZMİR (İGFA) - Ege İhracatçı Birlikleri, 2024’te Çin’e ihracatı 302 milyon dolardan 465 milyon dolara çıkararak yüzde 54 artış sağladı.

Önümüzdeki 3 yılda 1 milyar dolar ihracat hedefleyen EİB, Çin’deki pazarlama faaliyetlerini yoğunlaştırıyor. 2025’te Xiamen Doğal Taş Fuarı, Urumçi Çin Avrasya Emtia ve Ticaret Fuarı ve Şanghay Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nda milli katılım organizasyonları düzenleyecek.

URUMÇİ’DE TÜRK ÜRÜNLERİ TANITIMI

26-30 Haziran 2025’te Urumçi’de düzenlenen Çin Avrasya Emtia ve Ticaret Fuarı’nda EİB, Türk ürünlerini Çinli ithalatçılarla buluşturdu. Açılışı Sincan Uygur Özerk Bölgesi yetkilileri ve Pekin Ticaret Başmüşaviri Atakan Özdemir’in katılımıyla gerçekleşen fuarda, EİB standları yoğun ilgi gördü. EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Yalçın Ertan, “Urumçi, Türk ürünlerinin Çin’e girişi için stratejik bir nokta. Bu fuar, güvenilirlik ve rekabetçiliğimizi tanıtmak için önemli bir fırsat” dedi.

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Avrupa’daki ekonomik daralma nedeniyle Çin pazarına yöneldiklerini belirterek, “Çin’le ticari ilişkileri güçlendirerek yeni pazarlar açmayı hedefliyoruz” dedi.

50 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ

Pekin Ticaret Başmüşaviri Atakan Özdemir, Türkiye-Çin ticaret hacminin 50 milyar dolara yaklaştığını vurguladı. Özdemir, “Türkiye, Çin’e makine, otomotiv parçaları ve tekstil gibi katma değerli ürünler ihraç ediyor. Bu fuar, ticari bağları güçlendirme taahhüdümüzü yansıtıyor” diye konuştu.