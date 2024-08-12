AFAD'dan alınan bilgiye göre Ege Denizi'nde biri saat 16.24'te, diğeri ise Çanakkale Gökçeada açıklarında saat 16.39'da 4,3 büyüklüğünde iki ayrı deprem kaydedildi.ANKARA (İGFA) - Ege Denizi'nde biri yerden 14,59 kilometre, diğeri ise 10,52 kilometre derinliğinde 15 dakika arayla 4,3 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi.

AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son deprem Yunanistan'ın Halkidiki bölgesi ile Çanakkale Gökçeada açıklarında saat 16.39'da kaydedildi.

Depremin 10,52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

https://twitter.com/DepremDairesi/status/1822994811286110281