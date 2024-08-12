Bursa Uludağ Üniversitesi'nin Mudanya'da kurulu bulunan ve ilçede sadece Sahne Sanatları Bölümü'nün faaliyet gösterdiği Güzel Sanatlar Fakültesi'nde, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları başvuru süreci başladı.BURSA (İGFA) - Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, yeni eğitim öğretim yılı için özel yetenek sınavları için ön kayıtlar 12-16 Ağustos 2024 tarihlerinde yapılacak. Başvurular https://ozelyetenek.uludag.edu.tr/ adresinden online olarak gerçekleştirilecek.

Çevrim içi başvuru yapan ve başvuru şartlarını sağlayan adaylar başvurdukları bölümlerine göre 2-5 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek sınavlara katılım sağlayabilecek.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada Sahne Sanatları, Resim ve Geleneksel Türk Sanatları bölümlerine; 9'u engelli, 6'sı yurtdışı, 1'i ise KKTC uyruklu öğrenci kontenjanı olmak üzere toplamda 96 öğrenci alımı yapılacağı duyuruldu.

Sınav sonuçlarının Oyunculuk Ana Sanat Dalı için 3 Eylül'de, Drama Yazarlığı ve Dramaturji Ana Sanat Dalı için 4 Eylül'de, Resim Bölümü, Tezhip-Minyatür ve Ebru Ana Sanat Dalı için 6 Eylül'de açıklanacağı ve kesin kayıtların ise 9-13 Eylül tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

YETENEK SINAVLARI BURSA'DA

Eylül ayı başında gerçekleşecek yetenek sınavlarının Sahne Sanatları Bölümü bünyesindeki Oyunculuk Ana Sanat Dalı ile Drama Yazarlığı ve Dramaturji Ana Sanat Dalı için Görükle Yerleşkesi'nde Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde; Resim Bölümü Resim Ana Sanat Dalı ile Geleneksel Türk Sanatları Bölümü bünyesindeki Tezhip-Minyatür ve Ebru Ana Sanat Dalı sınavlarının da yine Görükle Yerleşkesi'nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi C Blok'ta yapılacağı duyuruldu. Yavuz GERÇEKÇİ