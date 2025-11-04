Çağdaş Eğitim Kooperatifi, 30. yılını 'Geçmişten Geleceğe, Umudu Yeşerten 30 Yıl' temasıyla kutladı. Almira Hotel'deki etkinlikte, eğitimde fırsat eşitliği projelerinin başarıları vurgulandı. Geceye siyasi, iş dünyası ve akademik isimler katıldı.

BURSA (İGFA) - 'Geçmişten Geleceğe, Umudu Yeşerten 30 Yıl' başlığı ile organize edilen Çağdaş Eğitim Kooperatifi 30. kuruluş yıl dönümü etkinliği, geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Geceye ÇEK Yönetim-Denetim Kurulu üyeleri, Danışma Kurulu üyeleri, geçmiş dönem başkanları, CHP Bursa milletvekilleri Prof. Dr. Kayıhan Pala ve Hasan Öztürk, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, Yıldırım Belediyesi Başkan Vekili Mert Tiryaki, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Uludağ Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran, Milli Eğitim eski Bakanı Turhan Tayan, Bursa iş dünyasının tanınmış isimleri, STK temsilcileri, meslek odalarının yöneticileri ve Bursa basın kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra, ÇEK 3 Mart Eğitim Kurumları Müdürleri, ÇEK bağışçıları ve gönüllüler katıldı.

Gecenin açılış konuşmasını ÇEK Yönetim Kurulu Başkanı Nihan Alpay yaptı. Nihan Alpay konuşmasında 30 yıl önceki heyecanla bir araya gelerek, o yıllarda kurulan büyük hayallerin gerçeğe dönüştüğüne tanık olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

ÇEK'in anaokulu, ilkokulu, orta okulu ve liseleri aracılığıyla binlerce öğrencinin kaliteli eğitim almasını sağladığınıve yurtlarıyla da nitelikli barınma imkânları sunarak gençleri geleceğe hazırladığını ifade eden Nihan Alpay, 'Bugüne dek, Cumhuriyetimizin aydınlık yolunda, nitelikli eğitim, eğitimde fırsat eşitliği için inançla yürüdük. Bugün geldiğimiz noktada ortaya koyduğumuz tablo, hepimizin ortak emeğinin ve dayanışmasının sonucu. Önümüzde daha çağdaş ve daha güçlü bir eğitim sistemi için uzun bir yol olduğunun farkındayız.' diye konuştu.

Nihan Alpay, şöyle devam etti: '2002 yılından bu yana büyük bir heyecanla sürdürdüğümüz Kır Çiçekleri Okusun Diye projemizle yüzlerce öğrencinin hayatına dokunduk.Şimdi bu köklü projemizin ışığını bir adım daha ileri taşıyor, yeni bir hikâye yazıyoruz; Tam Bursluluk Programı. Bu programla, başarıya inanan gençlerimize barınma ve beslenme desteğiyle birlikte, Fen Lisemizde 4 yıl boyunca nitelikli ücretsiz eğitim başta olmak üzere onların tüm ihtiyaçlarının karşılandığı bir eğitim hayatı sunuyoruz.Çünkü biliyoruz ki, fırsat eşitliği olmadan, nitelikli eğitimden ve ilerlemeden söz etmek mümkün değil.Aralık ayında açılışını yapacağımız ÇEK Spor Salonumuzlada hem öğrencilerimize hem de kurumumuza yeni bir soluk kazandıracağız.'

Konuşmasında Türkiye'de eğitim sisteminin her geçen gün şartları biraz daha zorlaşan bir sınavdan geçtiğine işaret eden Nihan Alpay, 'Devlet okullarımızda yaşanan kaliteli ve nitelikli eğitim sorunu, eşitsizlik gerçeğiyle birleşince, sorunlar içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Çocuklar, toplumumuzun geleceği ve onlardan çok şey bekliyoruz. Ancak onlara hak ettikleri şartları sağlayamıyoruz.' şeklinde konuştu. Nihan Alpay sözlerini şöyle sürdürdü: 'Çağdaş Eğitim Kooperatifi olarak, Türkiye'nin geleceğinin yalnızca bilimsel, çağdaş ve nitelikli eğitimle şekilleneceğini biliyor, tüm adımlarımızı inançla, umutla ve bu mücadele doğrultusunda atıyoruz.Bugüne kadar yaptığımız gibi, bilgimizi, emeğimizi, maddi gücümüzü bu ortak geleceğe katacağımıza inanıyorum. Birlikte düşündükçe, ürettikçe, el ele verdikçe daha çok çocuğun hayatında fark yaratmaya devam edeceğiz.' diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız da Cumhuriyet'in en önemli kazanımları arasında eğitimde fırsat eşitliği olduğuna dikkat çekerek, ÇEK'in bugüne dek nitelikli eğitim ve eğitimde fırsat eşitliği adına gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı teşekkür etti ve 30. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Gecede söz alan Uludağ Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran daÇEK'in 30. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, duygu ve düşüncelerini paylaştı.

ÇEK Osman Köseoğlu Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdunda kalan Kır Çiçeklerinin hazırladığı özel tablonun açık artırmayla satışı gerçekleştirirken tabloyu almaya hak kazanan isim, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Şerif Arı oldu. Şerif Arı, tabloda kendisi için boş bırakılan yere son dokunuşu yaparak, çalışmada iz bırakmış oldu.

Anlamlı gecenin gerçekleşmesine 'Platin Sponsor' olarak destek olan Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş. ve Atoz Yapı Sanayi ve Ticaret AŞ ile 'Gümüş Sponsor' olarak destek veren İhsan Gezen Özel Güvenlik Eğitim San. Tic. Ltd. Şti, Daikin - Remada Mekanik San. Tic. Ltd. ve Ozan Büküm Çelik Konstrüksiyon Nakliye San. Tic. Ltd. Şti'ye plaketleri ÇEK Yönetim Kurulu Başkanı Nihan Alpay, Başkan yardımcıları Umut Ceyhan ve Doğan Yılmaz, Sayman İpek Yalçın ve Yazman Süheyla Toppamuktarafından takdim edildi.

Gecenin sunuculuğunu üstlenen Doç. Dr. İbrahim Öztahtalı da teşekkür belgesiniyine ÇEK Yönetim Kurulu Üyesi Kubilay Aydın'ın elinden aldı.

Program, bir dönem ÇEK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalmış olan Kır Çiçeklerinden Ceylin Akyıldız'ın özel keman dinletisiyle devam etti. Akyıldız, çaldığı parçalarla geceye renk kattı.

Programda, konukların değerli destekleriyle 'Eğitim için ben de varım' dedikleri özel bölüme de yer verildi.

Gecenin finalinde sahne alan BluNotte Orkestrası da çaldığı parçalarla gecenin coşkusunu zirveye taşıdı.