KTO Karatay Üniversitesi, 2026 YKS tercih dönemini tamamladı. Tercih dönemi boyunca üniversite adaylarına; akademik programlar, burs imkânları, uygulamalı eğitim modeli, kampüs hayatı ve kariyer olanakları hakkında kapsamlı bilgilendirmelerde bulunuldu.

KONYA (İGFA) - KTO Karatay Üniversitesi uzman tercih danışmanları ve akademisyenlerin görev aldığı Tercih ve Tanıtım Merkezi, öğrencilerin ilgi alanları ve hedefleri doğrultusunda doğru karar verebilmelerine katkı sağladı.

Tercih sürecinde merkezi ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, aday öğrenciler ve aileleriyle de görüştü.

Tercih döneminin gençlerin geleceklerini şekillendiren önemli bir süreç olduğunu ifade eden Öztürk, 'Öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerine uygun, bilinçli tercihler yapabilmelerini önemsiyoruz. Bu anlayışla tercih dönemi boyunca adaylarımızın ve ailelerinin doğru bilgiye doğrudan ulaşabilecekleri kapsamlı bir çalışma yürüttük. Akademisyenlerimiz ve uzman tercih danışmanlarımız, gençlerimize rehberlik etti. Üniversitemizin eğitim anlayışını, imkânlarını ve öğrencilerimize sunduğu kariyer yolculuğunu bütün yönleriyle anlattık. Başarılı bir tercih dönemini tamamlamış olmaktan memnuniyet duyuyoruz' dedi.

KTO Karatay Üniversitesinin hedeflerini de değerlendiren Öztürk, üniversitenin büyümesini nitelikli eğitim anlayışıyla sürdürdüğünü vurguladı. Öztürk, 'Hedefimiz yalnızca daha fazla öğrenciye ulaşmak değil, öğrencilerimizi doğru programlarla buluşturarak onları geleceğe en güçlü şekilde hazırlamaktır. İş dünyasıyla iç içe, uygulama odaklı ve yenilikçi eğitim anlayışımızla mesleki donanıma sahip, üretken ve girişimci gençler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Üniversitemizin ulusal ve uluslararası alandaki tanınırlığını artırarak başarılı öğrencilerin öncelikli tercihleri arasında yer almasını istiyoruz' ifadelerini kullandı.

Konya'nın güçlü üniversiteleri, sanayi altyapısı ve gelişen imkânlarıyla önemli bir eğitim merkezi olduğunu belirten Öztürk, 'Konya'nın sahip olduğu üretim kültürü ile üniversitelerimizin bilgi ve insan kaynağını bir araya getirmeliyiz. KTO Karatay Üniversitemizi şehrimizin ekonomik ve sosyal gelişimine daha fazla katkı sağlayan, Türkiye'nin her bölgesinden ve farklı ülkelerden başarılı gençleri Konya'ya kazandıran güçlü bir eğitim markası hâline getirmek temel hedeflerimiz arasındadır. Gençlerimizin eğitimlerini tamamladıktan sonra da Konya'da üretmelerini, girişimde bulunmalarını ve şehrimizin geleceğine katkı sağlamalarını arzu ediyoruz' diye konuştu.