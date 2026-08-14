Bursa'da Yıldırım Belediyesi, yaz döneminde Kur'an kurslarına devam eden öğrencilere yönelik Afet Farkındalık Eğitimleri düzenledi.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, afetlere hazırlık konusunda farkındalık oluşturacak çalışmalarına devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi ve Yıldırım İlçe Müftülüğü işbirliğiyle, ilçede yaz Kur'an kurslarına devam eden öğrencilere yönelik Afet Farkındalık Eğitimleri verildi. Yıldırım Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimlerde, toplam 2 bin 183 çocuğa ulaşıldı. Eğitim programı kapsamında öğrencilere afet ve acil durumlara yönelik temel bilgiler aktarıldı. Ayrıca deprem sırasında uygulanması gereken 'Çök-Kapan-Tutun' davranışı, afet ve acil durumlarda güvenli tahliye yöntemleri, tehlike anında doğru ve güvenli davranış biçimleri, afet sonrası toplanma alanlarının önemi ile afetlere karşı hazırlık konularında eğitimler verildi. Yıldırım Belediyesi tarafından yürütülen eğitim çalışmalarıyla çocuklarda afet bilincinin kazandırılması ve toplumsal farkındalığın güçlendirilmesi hedeflendi.

AFET FARKINDALIĞI

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Deprem ve afetler hayatın bir gerçeği. Bu konuda toplumsal bilincin oluşturulması da çok önemli. Afet sırasında en ufak bilgi kırıntısı veya öğrenilmiş doğru davranışlar hayat kurtarıyor. Biz de çocuklarımızda bu konuda farkındalık oluşturmak için sık sık eğitimler düzenliyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak evlatlarımızın afetlere karşı hazırlıklı ve bilinçli bireyler olarak yetişmesine katkı sunmayı hedefliyoruz. Yıldırım'da afet bilincinin toplumun her kesiminde güçlenmesi için eğitim ve farkındalık çalışmalarımıza devam edeceğiz' dedi.