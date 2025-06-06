İzmir Efes Selçuk’ta farkındalık yaratan doğa dostu etkinlikler kapsamında, “Atığını Getir, Hediyeni Götür” etkinliğinde geri dönüştürülebilir cam, plastik ve kartonlarını getiren Efes Selçuklu vatandaşlara fesleğen hediye edildi.İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk Belediyesi’nin 8-11 yaş arası çocuklardan oluşan ve Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nde müzik eğitmeni Kerim Akgüneş’in büyük bir özveriyle ritim eğitimi verdiği REFES Ritim Grubu’nun geri dönüştürülebilir atıklardan yaptıkları müzik enstrümanları ile verdikleri mini konser büyük beğeni topladı.

Çevre bilinci ve farkındalığı oluşturmak, yeni nesillere geri dönüşüm bilinci kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlara fesleğen dağıtan Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin; vatandaşların geri dönüştürülebilir atıklarını getirdiklerinde, karşılığnda onlara fesleğen hediye ettiklerini söyledi. "Etkinliğimizde ayrıca çocuklarımız bizlere geri dönüştürülebilir malzemelerden elde ettikleri enstrümanlarla müzik dinletisi sundular" diyen Başkan Yardımcısı Keskin, "Amacımız farkındalık oluşturmak. Etkinlik çadırımıza atık getiren tüm vatandaşlarımıza göstermiş oldukları duyarlılık için teşekkür ederiz. Yaşamak için çevreyi korumaya mecburuz. Hava, su, toprak olmadan yaşayamayız. Bu mümkün değil” diye konuştu

Geri dönüşüm bilincinin erken yaşta kazandırılmasının önemine dikkat çekilen etkinlikte çocuklar hem eğlendi, hem de çevre konusunda bilinçlendi.