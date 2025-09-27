Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri, uygulamalı derslerini bu kez İzmir Efes Selçuk’ta gerçekleştirdi. Kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini proje alanı olarak seçen geleceğin mimarları hem akademik bilgilerini pekiştirme hem de yerinde gözlem yapma fırsatı buldu.İZMİR (İGFA) - Dersin ilk bölümünde, İzmir Efes Selçuk Belediyesi’nden tarihçi Tolga Mert öğrencilere kentin köklü geçmişi ve kültürel değerleri hakkında kapsamlı bilgiler aktardı. Ardından İmar İşleri Müdürlüğü teknik personeli, mimarlık çalışmalarına katkı sunacak teknik ayrıntıları içeren sunumlarla öğrencilere destek verdi.

Teorik bilgilendirmenin ardından alan gezisine çıkan öğrenciler, belirlenen proje alanlarını inceleyerek yerinde değerlendirmeler yaptı. Böylece hem mesleki gelişimlerine katkı sağlayan hem de kentin tarihsel arka planıyla bütünleşen öğrenciler, Efes Selçuk’un eğitim süreçlerinde kendilerine ilham verdiğini dile getirdiler.

Efes Selçuk Belediyesi, gençlerin kentle bağ kurmasına ve yerinde eğitim faaliyetleriyle mesleki gelişimlerini desteklemeye devam edecek.