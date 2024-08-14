Efes Selçuk Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, sosyal desteğe ihtiyaç duyan ailelerin ilkokul ve ortaokul seviyesinde eğitim gören çocukları için Kırtasiye Kartı desteği veriyor.

İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü başlattığı Kırtasiye Kartı uygulaması ile sosyal desteğe ihtiyaç duyan ailelerin her zaman destekçisi olduğunu bir kez daha gösteriyor. 2024-2025 eğitim öğretim sezonu öncesinde başlatılan Kırtasiye Kartı uygulaması ile dar gelirli aileler hem rahat bir nefes alacak hem de öğrenciler eğitim dönemine eksiksiz başlayacak.

KIRTASİYE KARTI SON BAŞVURU TARİHİ 20 AĞUSTOS

Kırtasiye Kartı desteğinden faydalanmak isteyen ilk ve ortaokul öğrencileri son başvuru tarihine kadar velileri ile birlikte Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvuru yapabilecekler. Başvuru için öğrenci belgesi ve velinin nüfus fotokopisi gerekmektedir