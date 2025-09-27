İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ, öğrencilerin doğayla birebir temas kurması ve çevre farkındalıklarını geliştirmek için sanatla iç içe bir öğrenme deneyimi sundu. Ediz Hun Kaktüs Evi bu kez gençleri ağırladı. Lise öğrencileri Ediz Hun ile bir araya geldi, kaktüs koleksiyonu hakkında detaylı bilgi aldı.İSTANBUL (İGFA) - Peyzaj uygulamalarıyla şehir estetiğine katkıda bulunarak yaşam kalitesini arttırmayı, toplumda çiçek sevgisinin artmasını sağlamayı, bitki ve insanı hayatın her alanında buluşturmayı hedefleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ gençleri doğayla buluşturmaya devam ediyor. Şenesenevler Mualla Selcanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 25 öğrenci ve 5 öğretmen Ediz Hun Kaktüs evinde usta sanatçı ve ekolog Ediz Hun ile bir araya geldi. Doğaya olan ilgisiyle tanınan Ediz Hun, yıllar içinde dünyanın farklı bölgelerinden özenle topladığı kaktüs koleksiyonunu gençlerle paylaştı.

Sevgiyle büyütülen bu koleksiyon, öğrencilere hem biyolojik çeşitlilik hem de doğaya karşı bireysel sorumluluk konusunda farkındalık kazandırdı. Etkinlikte, gönüllü handpan sanatçısı Cansu Bayramın da sahne aldı. Kendi bestelerinden oluşan dinletisiyle doğanın dinginliğiyle uyumlu bir atmosfer yaratan sanatçı, programa sanatsal bir derinlik kattı. Organizasyon sırasında konuşan Ediz Hun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun öncülüğünde hayata geçirilen Kaktüs Evi Projesi’nin, özellikle gençlerde bitki sevgisini artırmayı ve çevre bilincini güçlendirmeyi amaçladığını vurguladı.