Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay ve Kapadokya Alan Komisyonu üyeleri Göreme’de kısmi olarak yıkılan bir peri bacası ile Ürgüp Kadıkalesi bölgesinde meydana gelen kaya düşmesi olayına ilişkin yerinde incelemelerde bulundu.NEVŞEHİR (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay ve Kapadokya Alan Komisyonu üyeleri Prof. Dr. Oğuz Ceylan, Prof. Dr. Bekir Eskici, Prof. Dr. Osman Doğanay, Özge Öztürk, Adem Can, Arif Selçuker ve Mehmet Kuşçu Göreme’de kısmi olarak yıkılan bir peri bacası ile Ürgüp Kadıkalesi bölgesinde meydana gelen kaya düşmesi olayına ilişkin yerinde incelemelerde bulundu. Doğal süreçlerin ve iklim koşullarının etkisiyle oluşan bu hasarların, bölgenin kültürel ve doğal dokusuna zarar vermemesi adına kapsamlı bir değerlendirme süreci başlatıldı.

Kapadokya Alan Başkanlığı, bölgenin eşsiz jeolojik yapısının korunması ve sürdürülebilir bir turizm anlayışının geliştirilmesi amacıyla, hasar gören alanlarda bilimsel çalışmalar eşliğinde tespit ve onarım faaliyetlerini yürütmeye devam ediyor. Uzman ekiplerce yapılan jeolojik ve arkeolojik değerlendirmeler doğrultusunda, riskli alanlarda koruma tedbirleri artırılarak ziyaretçilerin güvenliği için önlemler alınıyor.

Bu kapsamda Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay ve Kapadokya Alan Komisyonu üyeleri, Göreme’de kısmi yıkılan peri bacası ve Ürgüp Kadıkalesi’nde gerçekleşen kaya düşmesi olayını yerinde inceledi. Bölgenin özgün doğal yapısına zarar vermeden yürütülen müdahaleler sayesinde hem ziyaretçi güvenliği hem de görsel bütünlük korunuyor.

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, bölgedeki tarihi ve doğal değerlerin korunmasının temel öncelikleri olduğunu vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu: "Kapadokya yalnızca ülkemizin değil, dünyanın da en nadide doğal ve kültürel miras alanlarından biridir. Bu tarz doğal olaylara karşı gerekli önlemleri hızlıca almak, ziyaretçilerimizin güvenliğini sağlamak ve bölgenin sürdürülebilir şekilde korunmasını temin etmek en önemli görevimiz. Bilimsel veriler ışığında müdahalelerimizi gerçekleştiriyor, riskli alanları tespit ederek gerekli koruma ve onarım çalışmalarını hızla sürdürüyoruz."