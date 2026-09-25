Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa'da faaliyet gösteren hemşehri dernekleri ve federasyonların başkan ve yöneticileriyle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

BURSA (İGFA) - Türkiye'nin farklı illerinden Bursa'ya gelerek kendi gelenek, görenek ve kültürlerini yaşatmaya çalışan, aynı zamanda kentin sosyal ve kültürel hayatına önemli katkılar sunan 91 hemşehri derneği ile çok sayıda hemşehri derneğini çatısı altında buluşturan 14 federasyonun başkan ve yöneticileri, Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 'Hemşehri Buluşmaları' programında aynı masada buluştu. Farklı kültürleri aynı çatı altında bir araya getirerek bağları güçlendiren program, birlik ve beraberliğin güzel bir örneğine sahne oldu. Bursa'nın sahip olduğu kültürel zenginliğin önemli bir parçası olan hemşehri derneklerinin kent yaşamındaki rolüne dikkat çekilen buluşmada, farklı yörelerden gelen vatandaşların kültürlerini yaşatmasının Bursa'nın sosyal dokusuna değer kattığı vurgulandı.

'ANADOLU'NUN ZENGİNLİĞİNİ DEVAM ETTİREN ÇOK ÖNEMLİ YAPILAR'

Osmangazi Gösteri Merkezi'nde düzenlenen kahvaltı programında Başkan Erkan Aydın, buluşmaya katılan dernek ve federasyon temsilcileriyle tek tek görüşerek Osmangazi'ye daha iyi hizmet sunmak, vatandaşların istek ve taleplerine en doğru şekilde karşılık vermek adına istişarelerde bulundu.

Hemşehri Buluşmaları'nın ilkinde Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu dernekleriyle bir arada olduklarını belirten Başkan Aydın, buluşmaların diğer derneklerle de devam edeceğine işaret etti. Yıllarca kendisinin de dernekçilik yaptığını anımsatan Başkan Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Hemşehri dernekçiliğinin özellikle Bursa'nın çimentosunda, birlik ve beraberlik içerisinde olmasında sağladığı katkıyla öneminin çok büyük olduğuna, 25 yıl önceden içinde bulunduğumuz süreçlerden bizzat şahit oldum. O zaman da bu buluşmaları yapardık, bir gün Diyarbakırlılar derneğinde, bir gün Muşlular derneğinde, bir gün BAL-GÖÇ'te, bir gün DAĞDER'de. Dernekler bu şekilde Türkiye'nin her yerinden, Balkanlardan, Kafkaslardan iş için, aş için gelen, günün sonunda da burayı yurt edinmiş, memleket bellemiş insanların hem yöresel bağlarını koparmayarak hem de Bursa ile adapte olarak, değerlerini, kültürünü de yeni nesillere aktarıp Anadolu'nun zenginliğini devam ettiren çok önemli yapılar. Dolayısıyla biz bu önemi de sizlerle paylaşarak, birlikte olarak verdiğimiz değeri göstermek istedik.'

'BİR ARADA OLMA KÜLTÜRÜNÜN NE KADAR DEĞERLİ OLDUĞUNU YAŞATACAK SİZLERSİNİZ'

Hemşehri derneklerinin özveri ile çalışmalar gerçekleştirdiğini vurgulayan Başkan Aydın, birlik ve beraberliğin öneminin altını çizerek 'Yaptığınız katkılardan dolayı teşekkür ediyorum, hepinizden Allah razı olsun çünkü Türkiye bin yıl önce de Haçlı Seferleri ile emperyalizmin hedefindeydi, yüz yıl önce de Kurtuluş Savaşı'nda hepimizin dedeleri, ataları bir dakika dahi düşünmeden canlarını feda ederek bu ülkeyi korudu ki 11 Eylül de Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılıydı. Bunları yaşamış insanlar olarak, yabancıların gözünde 'Türkiye Türklere bırakılmayacak kadar değerlidir' mottosunu devam ettirdiği bir ortamda işte siz bu harcın, bu birlik ve beraberliğin bir arada olmanın, bir arada olma kültürünün ne kadar değerli olduğunu yaşatacak ve inşallah Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözünü yaşatacak olan da sizlersiniz.' ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN KENDİ İÇ BİRLİKTELİĞİ DÜNDEN DAHA ÖNEMLİ BUGÜN'

YENİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de, programdan dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini sundu. Şehirlerin beraber yaşayarak farklı yörelerden insanların birbirini tanımasına çok büyük bir katkısının olduğunu kaydederek, 'Aslında birbirimize ne kadar yakın olduğumuzun, derneklerimizin federasyonlarımızla birlikte gösterdiği dayanışmayla birbirimizi tanıyarak sadece Bursa ile geldiğimiz şehirler değil, Bursa'nın yanında Türkiye'nin tüm şehirlerinin kardeşliğine hizmet eden bir çabayı da, değeri de ortaya çıkardığınızın farkındayız. Türkiye'nin kendi iç birlikteliği dünden daha önemli bugün.' açıklamalarında bulundu.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen insanları ortak bir platformda buluşturan 'Hemşehri Buluşmaları' programında, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi. Dernek ile federasyon başkanları ve temsilcileri, kendileriyle bir araya gelerek görüş ve önerilerini dinleyen Başkan Erkan Aydın'a teşekkür ederek, düzenlenen buluşmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.