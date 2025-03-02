Edirne'de Keşan Raşit Efendi İlkokulu öğrencileri, 36. Vergi Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi. Keşan Vergi Dairesi’ni ziyaret eden öğrenciler, aynı zamanda okul tiyatro salonunda vergi bilinciyle ilgili bilgilendirme aldı. Etkinliklerin amacı, verginin önemini kavratmak ve gönüllü vergi ödeme alışkanlığını artırmaktı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan Raşit Efendi İlkokulu öğrencileri, 24 Şubat - 2 Mart 2025 tarihleri arasında kutlanan 36. Vergi Haftası kapsamında Keşan Vergi Dairesi Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Öğrenciler, burada vergi sisteminin işleyişi ve vergilerin toplum için önemi hakkında bilgi aldı.

TİYATRO SALONUNDA BİLGİLENDİRME YAPILDI

Ziyaretin ardından, Keşan Vergi Dairesi yetkilileri okul tiyatro salonunda öğrencilere yönelik bir bilgilendirme programı düzenledi. Sunumda, vergilerin kamu hizmetlerine katkısı, gönüllü vergi ödemenin önemi ve vergi bilincinin küçük yaşta kazanılması gerektiği vurgulandı.

VERGİ BİLİNCİ İÇİN ÖZEL KUTLAMA PROGRAMI

Raşit Efendi İlkokulu öğrencileri, okulda Vergi Haftası’na özel bir kutlama programı düzenleyerek, farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

VERGİ BİLİNCİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Okul yönetimi, bu tür etkinliklerle öğrencilerin erken yaşta vergi bilinci kazanmasını ve toplumda sağlıklı bir vergi anlayışının oluşturulmasını amaçladıklarını belirtti. Vergi Haftası etkinliklerinin önümüzdeki yıllarda da devam edeceği ifade edildi.