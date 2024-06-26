Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yaralı halde bulunan bir martıyı kurtardı ve doğal yaşam alanına geri döndürdü.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Merkez'de bir vatandaş, yaralı bir martıya rastladı ve durumu Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Olay yerine gelen Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, yaralı martıyı emniyetli şekilde bulunduğu ortamdan aldı.

İlk kontrolleri yapılan martı, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Tedavisi ve bakımı tamamlanan martı, iyileşmesinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.