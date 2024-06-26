İzmit Belediyesi’nin Yeşilova ve Tüysüzler Çınar Çocuk Evi’nde eğitim gören minikler mezuniyet coşkusunu yaşadıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi’nin gelişen ve değişen dünyaya ayak uyduran, geleceğe güvenle bakan, yeniliklere açık, toplumun sorunlarına çözüm üretebilecek çocuklar yetiştirmek vizyonu ile hizmete sunduğu Yeşilova ve Tüysüzler Çınar Çocuk Evi’nden faydalanan çocuklar için mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa İzmit Belediyesi Başkan Yardımcıları Seyhan Özcan ve Sibel Solakoğlu’nun yanı sıra CHP İzmit Belediye Meclis Üyesi Ayşe Fatmagül Terzi ve çok sayıda veli katıldı.

Programda minikler hazırladıkları gösterileri katılımcılara sunarken gösterilerin ardından kep atma töreni gerçekleştirildi. Başkan Yardımcıları Seyhan Özcan ve Sibel Solakoğlu ile Belediye Meclis Üyesi Ayşe Fatmagül Terzi minik öğrencilere diplomalarını takdim etti. Ardın da toplu hatıra fotoğrafı çekildi ve etkinlik sona erdi.

Törende konuşan İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu Başkan Hürriyet’in selamlarını ileterek başladığı konuşmasında, “Çok sevgili çocuklarımızın ilk mezuniyetlerini kutluyoruz bu akşam. Hepimiz çok heyecanlıyız. Çocuklarımız Atatürk’ün ışığında Cumhuriyetin yolunda yürüsünler İnşallah. Evlatlarımızın başarıları daim olsun” ifadelerini kullandı.