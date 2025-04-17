Edirne'ye bağlı Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, ihtiyaç sahiplerine yönelik geliştirilen Uzunköprü Kart projesi kapsamında firma yetkilileriyle protokol imzaladı. Kart, hem vatandaşlara destek sağlayacak hem de yerel esnafı güçlendirecek.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde hayata geçirilecek olan Uzunköprü Kart uygulamasını kamuoyuyla paylaştı. Belediye ile firma yetkilileri arasında anlaşma sağlanarak projenin protokolü imzalandı.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DOĞRUDAN DESTEK

Uzunköprü Kart, maddi zorluk çeken vatandaşların ilaç, medikal, gıda, kırtasiye ve giyim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamada kullanılacak. Belediye, doğrudan yardım yerine bu kart aracılığıyla kontrollü ve adil bir destek sağlamayı amaçlıyor.

YEREL ESNAFA CAN SUYU

Proje, sadece Uzunköprü’deki yerel esnaflarla yapılacak anlaşmalarla yürütülecek. Böylece hem vatandaşların ihtiyaçları karşılanacak hem de Uzunköprü ekonomisine katkı sağlanacak.

AKILLI ŞEHİRCİLİK ENTEGRASYONU İLE TAKİP EDİLECEK

Uygulama, Akıllı Şehircilik Sistemleri’ne entegre çalışacak. Bu sayede yardımların takibi, dağılımı ve etkinliği yüksek verimlilikle yönetilecek.

BAŞKAN MARTİN: “BU ZOR GÜNLERİ BİRLİKTE AŞACAĞIZ”

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Martin, “Sosyal belediyeciliğin güzel bir örneğini daha hayata geçiriyoruz. Halkımızın yanında olmaya, dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz.” dedi.