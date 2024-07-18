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Olayla ilgili şüpheli S.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

Sürücülüğünü S.K.'nın yaptığı araçta yapılan aramada 0,8 gram kokain maddesi ele geçirilirken, ele geçirilen kokain maddesine el konuldu.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda (0,8) gram kokain ele geçirildi ve sürücüye adli işlem yapıldı. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Etik ve Yama adlı uyuşturucu madde tespit köpekleri ile birlikte Merkez ilçe sorumluluk bölgesinde uygulama yaptı.