Edirne İl Jandarma Komutanlığı, asayiş ve kamu düzeni ile mücadele kapsamında düzenlediği devriye faaliyetinde aranan bir şahsı sınırda yakaladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Paşaköy sınırında asayiş timleri ve komando unsurları devriye faaliyeti gerçekleştirdi.

Yapılan devriyede; hakkında askeri yasak bölgeye girme, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, uyuşturucu madde ticareti yapmak, muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve konut dokunulmazlığının ihlali suçlarından aranma kaydı bulunan C.B. isimli şahıs yasadışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı.

Yakalanan şüpheli C.B. hakkında adli işlem başlatıldı.