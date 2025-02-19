Edirne Keşan'da asayiş ekiplerinin rutin uygulamasında şüphelenen şahsın hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Şahıs, Edirne Cezaevi'ne gönderildi.Selçuk GEZER / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan'da asayiş ekiplerinin rutin uygulaması sırasında durumundan şüphelenilerek durdurulan şahsın 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı anlaşıldı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğ ekiplerinin Malkara Yolu üzerindeki uygulamasında gözaltına alınan Y.B. adlı şahsın, İpsala İlamat ve İnfaz Bürosunca "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Silahla Tehdit" suçundan kesinleşmiş hapis cezası tespit edildi.
Gözaltına alınan Y.B., işlemleri ardından Edirne Cezaevi’ne gönderildi.
Kaynak: igf