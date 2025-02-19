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Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğ ekiplerinin Malkara Yolu üzerindeki uygulamasında gözaltına alınan Y.B. adlı şahsın, İpsala İlamat ve İnfaz Bürosunca "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Silahla Tehdit" suçundan kesinleşmiş hapis cezası tespit edildi.