TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Edirne Temsilciliği'nin 19. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Attila Ergin seçildi. Başkan Ergin, birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak kente katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Edirne Temsilciliği'nin 19. Olağan Genel Kurulu, çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen ilk toplantının ardından üye katılımı ile gerçekleştirildi. Genel kurulda hem yeni dönem hedefleri belirlendi, hem de yönetim kurulu üyeleri açıklandı.

Genel kurulun açılış konuşmasını yapan ve yeni dönemde başkanlığa seçilen Attila Ergin, meslek örgütünün önemine dikkat çekerek birlik ve dayanışma çağrısı yaptı.

Ergin konuşmasında, Edirne'nin tarih, kültür ve mekânsal hafıza bakımından büyük bir sorumluluk taşıdığını, mimarlığın yalnızca yapı üretmek değil, yaşam kültürü, kamusal alan ve kent kimliği inşa etmek olduğunu ve meslektaşların haklarını korumak, mesleki duruşu güçlendirmek ve kente katkı sunmanın temel amaç olduğunu belirtirken, yeni dönemde daha üretken, daha etkili ve daha güçlü bir temsilcilik hedeflediklerini söyledi.

Önceki yönetim döneminde emek veren tüm kurul üyelerine ve gönüllü destekçilere teşekkür eden Ergin, 'Birlikteliğimiz ve dayanışmamız her zamankinden daha kıymetlidir' dedi.

Attila Ergin başkanlığındaki yeni yönetimde; Murat Terzi, Aslı Kırağası, Furkan Tatar ve Hande Arıdağ Yaşar yer aldı.

Başkan Attila Ergin, yeni dönemde mesleğe, kente ve topluma karşı sorumluluk bilinciyle çalışacaklarını belirtti.