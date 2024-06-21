Edirne İl Jandarma Komutanlığı, çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik kararlı mücadelesini sürdürüyorErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Lalapaşa ilçesi Sinanköy yolu ve sanayi bölgesi arasında bulunan meraya katı atık döken bir şahıs tespit edilerek hakkında cezai işlem yapıldı.

Jandarma ekiplerine, bölgeye katı atık döküldüğüne dair ihbar geldi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, yaptıkları incelemede atıkları meraya döken şahsı belirledi.

Çevreye zarar veren bu davranışa karşı ilgili kanun maddeleri gereği şahsa idari para cezası uygulanırken, atıklar da meradan temizlenerek gerekli işlemler yapıldı.