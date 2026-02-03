Nevşehir Belediyesi ile Berber ve Kuaförler Odası tarafından Nevşehir Belediyesi Ahmet Faik Çakıllı Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'nde bulunan özel insanların saç ve sakal bakımları yapıldı.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir merkezimizde bulunan güvenli, sıcak ve çağdaş mekân Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'nde anlamlı etkinliğin tekrarı düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Nevşehir Belediyesi'ne ait Paşa Konağı'nda Ahmet Faik Çakıllı Özel İnsanlar Eğitim Merkezi öğrencilerimizin saç ve sakal bakımları yaptırıldı.

Her ay düzenli olarak yapılan bu etkinliğe Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Ömer Aldemir, Eğitim Merkezi Biriminin yetkilileri, Berber ve Kuaförler Odası Başkanlığı ile etkinliğe katkı sağlayan bayan ve erkek kuaförler katıldı.

Özel vatandaşların yaşam kalitelerini daha da artırmak ve hayatlarını idame ettirmeye çalışan insanlarıa konforlu yaşam alanları oluşturmak adına yapılan bakım etkinliğinin yanında doğum günü kutlaması da yapılarak toplu pasta kesimi yapıldı.

Özel öğrenciler ise saç bakımı ve sakal tıraşları sebebiyle mutlu olduklarını ifade ederek katkı sağlayanlara teşekkür ettiler.