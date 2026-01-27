Edirne İl Koordinasyon Kurulu 2025 Yılı 4'üncü Dönem Toplantısı, Vali Yunus Sezer'in başkanlığında gerçekleştirildi. Edirne'de bu yıl yürütülen 386 kamu projesinin toplam bedeli yaklaşık 81 milyar TL olarak açıklandı.

EDİRNE (İGFA) - Edirne'de 2025 yılında yürütülen kamu yatırımları İl Koordinasyon Kurulu 4'üncü Dönem Toplantısı'nda değerlendirildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, toplantıda yaptığı açıklamada, ilin kamu kuruluşlarının yatırım programlarında küçük, orta ve büyük ölçekli 386 proje bulunduğunu, bu projelerin toplam bedelinin yaklaşık 81 milyar TL olduğunu söyledi. Vali Sezer, önceki yıllarda projeler için 26 milyar TL harcandığını, 2025 yılı ödeneğinin ise 22 milyar TL olarak planlandığını aktardı.

Dördüncü yatırım dönemi itibarıyla yapılan çalışmalar sonucunda 18 milyar TL harcama ile yüzde 82 oranında yıllık harcama gerçekleştirildiğinin altı çizilen 2025 yılı 4. dönem raporuna göre, projelerden 147'sinin tamamlandığı, 167'sinin devam ettiği, 3 projenin tasfiye edildiği, 69 projenin ise ihale veya proje aşamasında olduğu kaydedildi.

Toplantı, ilgili kurum müdürlerinin devam eden projelerle ilgili sunumlarının ardından sona erdi.