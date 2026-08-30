Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'ye örnek hâle getirdiği 'Konya Modeli Gönüllü İtfaiyecilik Projesi'ni şehrin ulaşım sektörüne de taşıdı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinasyonunda, Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği iş birliğiyle minibüsçü ve servisçi esnafına yönelik Gönüllü İtfaiyecilik eğitimi gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılında başlattığı ve yıllar içerisinde büyüterek Türkiye'ye örnek hâle getirdiği Konya Modeli Gönüllü İtfaiyecilik Projesi'ni, şehrin ulaşım sektörüne de taşıyarak, minibüsçü ve servisçi esnafına verilen eğitimle 'Dirençli Toplum, Dirençli Şehir' hedefinde yeni bir adım daha attı.

ŞOFÖRLER İLK MÜDAHALE GÜCÜNE DÂHİL EDİLİYOR

Gün boyunca şehir içerisinde hareket hâlinde bulunan minibüs ve servis araç sürücülerinin yangın konusunda bilinçlendirilmesini amaçlayan eğitimlerde; araç yangınlarının oluşma nedenleri, yangın anında doğru davranış biçimleri, yangın söndürücülerin etkin kullanımı, yolcuların güvenli tahliyesi ve profesyonel itfaiye ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar yapılması gereken ilk müdahaleler konusunda teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Bu uygulamayla birlikte şoför, minibüsçü ve servisçi esnafının Gönüllü İtfaiyecilik sistemiyle bütünleştirilmesi, Konya'nın yangınlara karşı ilk müdahale kapasitesinin şehir genelinde daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

Ulaşım esnafının gün içerisinde şehrin dört bir yanında hareket hâlinde olması, bu meslek grubunu olası yangınları erken fark edebilecek ve profesyonel ekipler olay yerine ulaşıncaya kadar güvenli ilk müdahaleyi gerçekleştirebilecek önemli bir gönüllü güç hâline getiriyor.

TÜRKİYE'DE ŞOFÖRLERE YÖNELİK YENİ BİR MODEL

Konya'da gerçekleştirilen bu eğitim, şoför, minibüsçü ve servisçi esnafının doğrudan Gönüllü İtfaiyecilik sistemine dâhil edilmesi açısından dikkat çeken ve Türkiye'ye örnek olabilecek bir uygulama niteliği taşıyor.

Projenin kırsal mahallelerden şehir merkezine, vatandaşlardan farklı meslek gruplarına doğru genişletilmesiyle Konya'da yalnızca profesyonel itfaiye ekiplerinin değil, toplumun tamamının yangın güvenliğinin bir parçası hâline getirilmesi amaçlanıyor. Bu anlayışla birlikte 'İtfaiye gelene kadar ne yapabilirim?' sorusunun cevabı toplumun her kesiminde güçlendirilirken, yangına ilk dakikalarda doğru müdahale edebilecek bilinçli bireylerin sayısının artırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında eğitim alan şoförler, verilen eğitimlerin hem kendileri hem de şehir güvenliği açısından çok faydalı olduğunu belirterek, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ve emeği geçenlere teşekkür etti.

AKOM KOORDİNASYONUNDA DİRENÇLİ ŞEHİR HEDEFİ

AKOM koordinasyonunda sürdürülen çalışmalarla, Konya İtfaiyesi'nin profesyonel müdahale kapasitesi ile toplumun gönüllü gücünün aynı hedef doğrultusunda buluşturulması amaçlanıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, 'Dirençli Toplum, Dirençli Şehir' anlayışıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında kamu kurumları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların afet ve yangınlara karşı hazırlık kapasitesini artırmaya devam ediyor.

2014'TE BAŞLAYAN MODEL, ŞEHRİN HER NOKTASINA YAYILIYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında başlatılan Gönüllü İtfaiyecilik Projesi, başlangıçta özellikle kırsal mahallelerde yangınlara hızlı ilk müdahale kapasitesini artırmak amacıyla hayata geçirildi.

Proje kapsamında 31 ilçedeki 615 kırsal mahallede gönüllülere eğitimler verilirken, yangınlara ilk müdahale amacıyla yangın söndürme tankerleri de mahallelere kazandırıldı.