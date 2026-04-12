Edirne'de görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu Uzman Çavuş Bekir Ali Güleçyüz, genç yaşta geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı. Acı haber, başta görev yeri Edirne ve memleketi Konya olmak üzere tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de 5 yıldır uzman çavuş olarak vatan hizmetini sürdüren 25 yaşındaki Bekir Ali Güleçyüz, geçirdiği ani kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Genç askerin vefat haberi memleketi Konya'daki ailesine ulaştırılırken, cenazesi Konya Karatay'da toprağa verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 5 yıldır başarıyla görev yapan ve aslen Konya Karapınarlı olan Uzman Çavuş Bekir Ali Güleçyüz'den gelen acı haber, sevenlerini ve silah arkadaşlarını derin bir üzüntüye sevk etti. Henüz 25 yaşında olan Güleçyüz'ün kalbinin durması sonucu vefat etmesi, bölgede büyük bir kederle karşılandı.

Genç yaşta hayata gözlerini yuman Bekir Ali Güleçyüz'ün cenazesi, memleketi Konya'ya nakledildi.

Güleçyüz'ün cenazesi Konya Karatay Tatlıcak Mezarlığı'nda defnedildi.