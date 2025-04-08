CHP'nin Edirne İl eski Başkanı Fevzi Pekcanlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2023 Genel Seçimleri'nde Trakya bölgesinin milletvekili dağılımı ve son Parti Meclisi üyelikleri hakkında eleştirilerde bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de CHP İl eski başkanı Fevzi Pekcanlı, 2023 Genel Seçimleri'nde Sakarya'da toplam 8 milletvekili bulunduğunu ve CHP'nin burada 1 milletvekili çıkardığını anımsattı. Trakya bölgesinde Edirne'de 2, Kırklareli'nde 2 ve Tekirdağ'da 4 olmak üzere toplamda 8 milletvekili çıkarıldığını ancak ittifak kapsamında seçilen bir milletvekilinin daha sonra DEVA Partisi'ne geçtiğini belirten eski başkan Pekcanlı, bu durumda Trakya'da şu anda CHP'ye mensup 6 milletvekili bulunduğunu hatırlattı.

Pekcanlı, geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilen olağanüstü CHP kurultayında, Sakarya'dan 2 kişinin Parti Meclisi üyesi olarak seçildiğini ancak mevcutta 6 milletvekili bulunan Trakya bölgesinden kimsenin Parti Meclisi'nde yer almadığını dile getirerek, "Söyleceklerim bu kadar" diyerek eleştirisini sonlandırdı.