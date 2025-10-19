Edirne'nin Meriç ilçesinde 76 yaşındaki Mustafa Başkut, çeltik kurutma makinesinin içinde ölü bulundu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay, Küpdere köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Başkut sabah erken saatlerde oğlu Bekir Başkut ile birlikte çeltik kurutmaya başladı. Bir süre sonra bölgeden ayrılan Bekir Başkut, geri döndüğünde babasını göremeyince durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan arama sonucunda Mustafa Başkut, çeltik kurutma makinesinin içerisinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Başkut'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Mustafa Başkut'un cansız bedeni, Meriç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.