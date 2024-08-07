Edirne İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli bir başarıya imza attı. İl Jandarma Komutanlığı merkez ilçe jandarma komutanlığı sorumluluk bölgesinde yapılan titiz çalışmalar sonucu, B.D. isimli şahsın aracında piyasa değeri yaklaşık 500.000 TL olan 1.204 adet sahte parfüm ele geçirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu durdurulan şüpheli B.D., yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın aracında yapılan aramada ele geçirilen sahte parfümler incelenmek üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili olarak şüpheli B.D.hakkında adli süreç başlatıldı.

Kaynak: igf