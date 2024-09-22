Edirne'nin Süloğlu ilçesinde önceki akşam kayıp ihbarında bulunulan Şerif Yalçın’ın cesedi, dere yatağında 4 parçaya ayrılmış halde bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de 58 yaşındaki Şerif Yalçın’ın kayıp ihbarı ile başlayan süreç, vahşi bir cinayetin ortaya çıkmasıyla sonuçlandı.

Oğlu Canberk Yalçın tarafından jandarmaya yapılan kayıp ihbarının ardından başlayan arama çalışmaları, Şerif Yalçın’ın 4 parçaya ayrılmış cesedinin dere yatağında bulunmasıyla sona erdi.

Oğul Canberk, çelişkili ifadeleri sonrasında babasını öldürdüğünü ve cesedini parçalayıp dereye attığını itiraf etti.

Hatırlanacağı gibi Canberk Yalçın, Kayıp başvurusu sırasında verdiği ifadesinde babasının evde olmadığını belirterek köy ve çevresinde arama çalışmalarına katılmıştı. Jandarma ekipleri, Canberk Yalçın’ın şüpheli hareketleri ve çelişkili ifadeleri üzerine derinlemesine bir sorgu başlattı. Yapılan sorguda Yalçın, babasını tabanca ile öldürdüğünü ve baltayla parçalayıp cesedini dere yatağına attığını itiraf etti.

Canberk Yalçın, cinayeti işleme nedeninin ise, babasının başka bir kadınla evlenme planları ve köydeki 6 dönüm tarlanın mirasının bölünmesi korkusu olarak ortaya çıktı.

Babasını öldüren Canberk Yalçın’ın, babasının kanlı elbiselerini evde yakmaya çalıştığı da belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Canberk Yalçın adliyeye sevk edildi.