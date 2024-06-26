Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Haziran Çarşamba gününe ilişkin günlük hava tahmin raporunda Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji ayrıca, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden rüzgarın kuvvetli esmesinin beklendiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Haziran 2024 Çarşamba gününe yönelik hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan son tahminlere göre Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Tokat, Van’ın doğusu ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında çok kuvvetli, Ordu ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu’da kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor..

KUVVETLİ İKİ UYARI

Öte yandan günlük hava tahmin raporunda Meteoroloji, bazı bölgelere ilişkin 'kuvvetli' iki ayrı uyarıda da bulundu.

Buna göre yağışların Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında çok kuvvetli, Ordu ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi.

Ayrıca bir başka 'kuvvetli' uyarı da rüzgar için yapan Meteoroloji Genel Müdrülüğü, rüzgarın da Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması açıklamasını yaptı.